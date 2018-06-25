Делегация ХАМАС посетит Москву в понедельник

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Москву в понедельник. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"У нас сегодня будет делегация ХАМАС, мы будем проводить с ними консультации, - сказал дипломат. - Узнаем, может, у них об этом [плане США по палестино-израильскому урегулированию] есть какая-нибудь информация. Хотя опасаюсь, что они [американцы] информацией и с палестинцами не делятся".

Делегации ХАМАС периодически приезжают в Москву. В частности, в конце марта в российской столице находился член политбюро организации Муса Абу Марзук.