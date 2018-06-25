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Делегация ХАМАС посетит Москву в понедельник

Политика
25 июня, 11:44 дата обновления: 25 июня, 12:38 UTC+3

Представители палестинского движения примут участие в консультациях

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Москву в понедельник. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"У нас сегодня будет делегация ХАМАС, мы будем проводить с ними консультации, - сказал дипломат. - Узнаем, может, у них об этом [плане США по палестино-израильскому урегулированию] есть какая-нибудь информация. Хотя опасаюсь, что они [американцы] информацией и с палестинцами не делятся".

Делегации ХАМАС периодически приезжают в Москву. В частности, в конце марта в российской столице находился член политбюро организации Муса Абу Марзук.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
США Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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