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Глава МИД Иордании планирует посетить Россию

Политика
25 июня, 11:46 дата обновления: 25 июня, 12:28 UTC+3

Также заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что консультации России и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии могут состояться в ближайшее время

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади планирует посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Да, он едет [в Москву], - сказал он. - Во всяком случае, мы получили официальную ноту из посольства Иордании".

По словам Богданова, идет согласование графика министров РФ и Иордании для организации встречи. "Будут обсуждаться все вопросы - двусторонние отношения, региональная обстановка, Сирия", - продолжил он.

Консультации России и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии планируются в ближайшее время, заявил Богданов, отвечая на вопрос о сроках такой встречи.

"Вчера на нас выходили иорданские партнеры. Я думаю, в скором времени мы проведем здесь двусторонние консультации", - сказал дипломат.

Россия неоднократно обращала внимание на ситуацию в районе южной зоны деэскалации в Сирии, где часть территории находится под контролем США. Как отмечали в Минобороны РФ, здесь продолжают действовать террористические группировки. Для урегулирования вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения боевых действий, ранее планировалось провести трехсторонние консультации между Россией, США и Иорданией, которая также участвует в поддержании южной зоны деэскалации.

До этого глава МИД Иордании посетил Сочи в мае этого года, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Создание зон деэскалации в Сирии
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Лавров, Сергей Викторович Богданов, Михаил Леонидович
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