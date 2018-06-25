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В Москве осудили теракт в Эфиопии и выразили соболезнования родным погибших

Политика
25 июня, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В результате теракта на массовом митинге в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда погибли пять человек

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва решительно осуждает теракт в Эфиопии и выражает соболезнования родным и близким погибших. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Теракт был совершен в субботу на одной из площадей Аддис-Абебы. Там проходил массовый митинг в поддержку нового главы кабинета министров Абия Ахмеда. Как указали в дипведомстве, по предварительным данным, погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.

"Данный теракт расценивается властями Эфиопии как покушение на премьер-министра и руководство правящей партии "Революционно-демократический фронт эфиопского народа", - отметили в МИД РФ.

"В Москве решительно осуждают это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. - Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

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