Россия и США могут провести консультации по Сирии во время визита Болтона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут провести консультации по ситуации на юге Сирии во время визита в РФ помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Двусторонние [консультации] с американцами тоже [могут пройти], - сказал он, отвечая на вопрос о возможности консультаций с США по южной зоне деэскалации в Сирии. - Как вы знаете, должен Болтон приехать".

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки сообщил, что Болтон после визитов 25-27 июня в Лондон и Рим отправится в Москву для обсуждения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россия неоднократно обращала внимание на ситуацию в районе южной зоны деэскалации в Сирии, где часть территории находится под контролем США. Как отмечали в Минобороны РФ, здесь продолжают действовать террористические группировки. Для урегулирования вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения боевых действий, ранее планировалось провести трехсторонние консультации между Россией, США и Иорданией, которая также участвует в поддержании южной зоны деэскалации.