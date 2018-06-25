Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о следственных действиях. "Кремль не занимается следственными действиями", - напомнил Песков. По его словам, по линии контрразведки этим занимается ФСБ, а также другие специальные службы и ведомства, которые "выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны".

Ранее Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным источника, она подозревается в шпионаже в пользу Румынии.