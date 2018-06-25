Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан

Политика
25 июня, 12:46 дата обновления: 25 июня, 12:53 UTC+3

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль не занимается следственными действиями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о следственных действиях. "Кремль не занимается следственными действиями", - напомнил Песков. По его словам, по линии контрразведки этим занимается ФСБ, а также другие специальные службы и ведомства, которые "выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны".

Ранее Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным источника, она подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Румыния
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
4
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости