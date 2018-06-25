Врио главы Магаданской области первым подал документы на участие в выборах губернатора

ТАСС, 25 июня. Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", в понедельник первым подал в региональный избирком документы на выдвижение кандидатом в губернаторы региона. Также документы на участие в выборах подала представительница КПРФ Валентина Дорошевич, сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Николай Жуков.

"Первым сегодня документы сдал действующий временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов. Он выдвинут партией "Единая Россия", документы приняты, теперь он действующий кандидат. Второй сдала документы кандидат от регионального магаданского отделения "Коммунистической партии Российской Федерации" Валентина Дорошевич. Ранее прошло партийной мероприятие у "Либерально-демократической партии России", в ближайшее время мы ожидаем их кандидата для сдачи документов, им стал, по информации от партии, Роман Исаев. Кроме того, 26 июня пройдет партийное мероприятие по выдвижению кандидатов у регионального отделения политической партии "Гражданская платформа", - сообщил собеседник агентства.

В конце мая президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила 57-летний Сергей Носов. Он победил на выборах главы Нижнего Тагила в 2012 году, 10 сентября 2017 года он снова был избран мэром города, набрав 90,72% голосов.