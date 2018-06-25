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Главы МИД РФ и Ирана обсудили ядерную сделку и подготовку к саммиту по Каспию

Политика
25 июня, 13:27 дата обновления: 25 июня, 14:12 UTC+3

Стороны также затронули тему двустороннего взаимодействия

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в понедельник по телефону ситуацию с соглашением по ядерной программе Тегерана и подготовку к Пятому каспийскому саммиту. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого Каспийского саммита", - информировали в министерстве.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

Встреча глав прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) пройдет в Актау в начале августа. Ожидается, что за день до саммита состоятся переговоры министров иностранных дел стран региона.

Правовой статус Каспийского моря на протяжении нескольких столетий определялся договорами между двумя государствами - Российской Империей и, позднее, Советским Союзом, с одной стороны, и Ираном - с другой. После распада СССР, когда в качестве новых субъектов международного права появились Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, встал вопрос о разделе Каспийского моря уже между пятью государствами. Прикаспийские страны продолжают согласование деталей Конвенции о правовом статусе Каспия. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде, второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

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Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
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