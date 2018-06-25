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Матвиенко не сможет встретиться с парламентариями США из-за зарубежной поездки

Политика
25 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Конгрессмены будут находиться в Москве 2-4 июля, также они посетят Санкт-Петербург, отметили в Совфеде

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Конгрессмены США, которые в ближайшие дни намерены посетить Россию, запрашивали встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и были уведомлены, что встреча на таком уровне невозможна из-за зарубежной поездки председателя верхней палаты. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что все эти парламентарии получили российские визы.

"Мы информировали американскую сторону, что запрошенная встреча на уровне председателя Совета Федерации невозможна, потому что председатель Совета Федерации будет находиться в зарубежной поездке. Но мы подтвердили нашу готовность встречаться на других уровнях и теперь посмотрим, как они на это среагируют. Пока ответа не получали", - сказал Косачев.

Отвечая на вопрос журналистов, все ли парламентарии, которые намерены приехать в Россию, получили визы, сенатор ответил положительно.

Повестка встреч

По его словам, вечером 2 июля конгрессмены приедут в Москву и пробудут там до 4 июля, а до этого у них запланирован визит в Санкт-Петербург. Косачев добавил, что речь идет о пяти сенаторах-республиканцах, но пока неизвестно, все ли они приедут в Россию.

Говоря о том, какие темы могут быть подняты на запланированной встрече, глава международного комитета СФ сообщил, что у российской стороны закрытых тем нет, однако все будет зависеть от того, готовы ли американские коллеги к диалогу или они едут для того, чтобы "прочитать монолог на тему известных американских позиций".

"Первое, что я бы обозначил нашим американским коллегам, - это невозможность и бесперспективность общения с Россией в режиме американского монолога", - сказал Косачев, добавив, что в обеих палатах американского Конгресса резолюции по российской теме принимаются "абсолютно поверхностно, надуманно, с отсутствием сколько-либо глубокого понимания проблем в двухсторонних отношениях, специфики развития РФ".

"Часто эта информация черпается либо из прессы, либо из социальных сетей, либо от известных российских оппозиционеров. Это совершенно неприемлемо и никуда не приведет", - добавил парламентарий, подчеркнув, что тем не менее российская сторона готова к возобновлению парламентского диалога.

В минувший четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшие дни визит в Россию совершит делегация американского Конгресса, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.

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Персоны
Антонов, Анатолий Иванович Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
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