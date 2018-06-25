Московское отделение "Единой России" приняло решение о поддержке Собянина на выборах мэра

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Конференция московского городского отделения "Единой России" в понедельник утвердила решение поддержать на выборах мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина, который баллотируется как самовыдвиженец. Решение было принято единогласно.

"Все делегаты единогласно приняли решение поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы", - сообщил журналистам секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский.

Ранее Собянин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, в качестве самовыдвиженца. Он объяснил это тем, что считает должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической. Помимо действующего градоначальника, на пост мэра также претендуют 23 человека, два из которых ранее заявили о снятии своей кандидатуры с выборов, однако соответствующие документы из столичного избиркома пока не забрали.

Собянин входит в бюро высшего совета "Единой России". В выборах мэра в 2013 году он также участвовал как самовыдвиженец.

Помощь в агитации и сборе подписей

Метельский, открывая конференцию, заметил, что "сегодня много кандидатов готовы бороться за право стать мэром Москвы", но "среди всего этого многообразия есть только один кандидат, который отвечает всем требованиям большого мегаполиса, которым является Москва". По его словам, мэр - это не просто выборная должность, это в первую очередь уважение и доверие жителей.

"Есть достаточно много людей, которые говорят: "Мы бы сделали лучше", но, к сожалению, все это остается лишь разговорами, а Москве нужны конкретные дела, нужно не говорить, а делать. Как раз Сергей Семенович показал, что он может делать дело", - сказал Метельский.

Он добавил, что Собянин "превратил Москву в одну из самых современных мировых столиц". "Другой кандидатуры и другого пути развития Москвы у нас сегодня просто нет", - подчеркнул лидер столичных единороссов.

Метельский сообщил, что единороссы будут помогать работе предвыборного штаба Собянина, в руководство которого входит глава исполкома столичного партийного отделения Олег Смолкин. "Все наши депутаты, партийцы должны принять активное участие в агитационной работе, помочь со сбором подписей. Рассчитываем, что они войдут в агитационные бригады и будут работать с населением, разъяснять преимущества нашего кандидата и необходимость участия в голосовании", - проинформировал Метельский.

Депутат Госдумы Владимир Ресин, который в 2001-2011 годах был первым заместителем столичного мэра, в свою очередь отметил, что Москва при Собянине стала "городом, удобным для жизни, с очень комфортной городской средой". "Команда нашего мэра, правительство Москвы обеспечило огромный прогресс в качестве жизни горожан. <…> Мы видим, как разительно изменилась и помолодела столица", - сказал он.

Выборы мэра в Москве

Каждому кандидату для регистрации на выборах мэра Москвы необходимо собрать подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Большинство мандатов в муниципальных советах принадлежит единороссам, пройти муниципальный фильтр без их помощи ни один кандидат не сможет. В столичном отделении "Единой России" ранее заявили, что поддержат Собянина, но муниципальные депутаты, не отдавшие подпись за него, могут подписаться за любого другого понравившегося им кандидата.