Лавров и Болтон встретятся в Москве 27 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подтверждает проведение встречи в среду, 27 июня, главы дипведомства Сергея Лаврова с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"МИД России подтверждает информацию о рабочей встрече Лаврова с Болтоном в Москве в среду, 27 июня", - сообщили в министерстве.

Болтон 25-27 июня посетит Лондон и Рим, где обсудит вопросы нацбезопасности, после чего отправится в Москву для проведения консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.