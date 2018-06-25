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Лавров и Болтон встретятся в Москве 27 июня

Политика
25 июня, 15:42 дата обновления: 25 июня, 15:54 UTC+3

Ранее сообщалось, что Болтон посетит Россию для обсуждения возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подтверждает проведение встречи в среду, 27 июня, главы дипведомства Сергея Лаврова с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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"МИД России подтверждает информацию о рабочей встрече Лаврова с Болтоном в Москве в среду, 27 июня", - сообщили в министерстве.

Болтон 25-27 июня посетит Лондон и Рим, где обсудит вопросы нацбезопасности, после чего отправится в Москву для проведения консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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