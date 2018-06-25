КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора Ивановской области

ТАСС, 25 июня. Кандидаты от региональных отделений КПРФ и ЛДПР подали в избирательную комиссию Ивановской области документы на участие в выборах главы региона, которые состоятся 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного избиркома.

"Сегодня документы подали два кандидата в губернаторы. Первым был кандидат от Ивановского регионального отделения коммунистической партии Российской федерации Нациевский Сергей Олегович, который является заместителем генерального директора ООО "Управляющая компания "Зарубежэнергопроект". Второй кандидат от Ивановского регионального отделения ЛДПР Шелякин Дмитрий Викторович. Он является депутатом Ивановской областной думы и осуществляет свои полномочия на профессиональной основе", - сказали в ведомстве.

В областной избирательной комиссии уточнили, что уже зарегистрировано пять кандидатов на пост главы региона. Ранее документы подали кандидат от партии "Справедливая Россия" директор ООО "Ткацкая фабрика" Павел Попов, кандидат от партии "Коммунисты России" инженер- программист ООО "РМ-маркет" Александр Орехов и временно исполняющий обязанности главы региона кандидат от Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" Станислав Воскресенский.

"Процесс подачи документов на выдвижение завершится 9 июля", - уточнили в пресс-службе.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку руководителя региона Павла Конькова и назначил заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского врио губернатора Ивановской области.