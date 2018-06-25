Эксперты: Эрдоган будет проводить еще более жесткую политику и укреплять отношения с РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в воскресенье выборах президента Турции укрепила его личную власть и дала возможность с удвоенной силой проводить избранный им курс во внутренней и внешней политике. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Победа Эрдогана означает его единоличное правление и возможность усилить ту политику, которую он проводил до этого, - отметил Фитин. - И проводить он ее будет жестко и решительно, как и раньше, но сейчас будет это делать с удвоенными силой и возможностями".

По мнению эксперта, политик продолжит придерживаться своего жесткого курса в Сирии, в частности подразумевающего создание санитарного кордона на границе между странами. Внутри Турции, как утверждает аналитик, Эрдоган намерен вести "еще более решительную борьбу с проявлениями курдского сепаратизма".

Отношения с Россией

Схожего мнения на перспективы развития ситуации в Турции придерживается старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктор Надеин-Раевский, который отмечает, что лидер Турции также сохранит курс на укрепление отношений с Россией.

"Во внешней политике мы можем ожидать продолжения его курса, в том числе на укрепление отношений с Россией как в сирийском вопросе, так и в региональной политике в целом, в области военно-технического и энергетического сотрудничества, - отметил ученый. - Здесь у нас есть явный позитив, особенно в энергетике".

"У нас есть разногласия по Сирии, по внешнеполитическим и региональным вопросам. Бывают и разногласия по экономическим вопросам, внешнеторговым, но они регулируются в ходе переговоров, и это нормально", - добавил специалист.

Надеин-Раевский считает, что не стоит ожидать резкой интенсификации двусторонних связей, поскольку Эрдоган стремится проводить гибкую политику, балансирующую между партнерством с США и ЕС с одной стороны, и Россией с другой.

Удачный момент

Специалист полагает, что выборы в Турции прошли в удачный для действующего президента страны момент.

"Эрдоган значительно ускорил проведение выборов, потому что обстановка для них была наиболее благоприятной за последнее время. Ожидать, что такая же ситуация сохранится в будущем, было рискованно, - констатировал эксперт. - Эрдоган сумел отыграть очень серьезно в Сирии. Турецкая пропаганда очень хорошо поработала над вопросами успехов турецкой армии".

Как полагает Надеин-Раевский, добиться более серьезных успехов в Сирии в ближайшее время Турции будет сложно из-за ограничений со стороны США и России, поскольку Москва и Вашингтон не желают полностью отдавать арабскую республику под контроль турецкой армии.

"Эрдоган чувствовал, что в Сирии дальнейших успехов не будет, таких, которые можно хорошо представить перед избирателем. Соответственно, нужно было ускорить выборы, - сказал эксперт. - Этого требовало и внутреннее положение дел: неизвестно, как дальше будет разворачиваться экономическая ситуация".

Аналитик утверждает, что инвестиционная привлекательность Турции сильно снизилась из-за подавления финансовых структур оппозиции после попытки путча в 2016 году. "Это, конечно, негативно сказалось на экономике: кто же будет вкладывать деньги, если ты знаешь, что можно административными мерами лишить тебя капиталовложений?" - резюмировал эксперт.