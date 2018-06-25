В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проект закона о миграционной амнистии украинских беженцев, предлагающий также упростить порядок получения вида на жительство и российского гражданства, внесен в Госдуму. Информация об этом размещена в понедельник в думской электронной базе данных.

Как отмечает автор инициативы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, на сегодняшний день назрела необходимость законодательно закрепить правовое положение граждан Украины, ищущих убежище в России. Для этого предлагаются последовательные меры.

Так, законопроект предусматривает "вывод из тени и легализацию находящихся на территории России временных беженцев с Украины путем "миграционной амнистии": просрочившие срок своего пребывания на территории РФ будут вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории РФ. Узаконившие свое пребывание в России украинские беженцы смогут получать вид на жительство без промежуточной стадии - разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими гражданства РФ в упрощенном порядке.

Вид на жительство украинцам, законно находящимся на территории РФ, предлагается выдавать на три года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание - аналогичная система действует для высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы содействия переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке": без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку. Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в заявительном порядке.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке для украинцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Крыма или Севастополя и "вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов Российской Федерации после дня их присоединения к России".

Поручение Путина

В понедельник президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ украинке Ирине Баракат, обращавшейся к нему на "Прямую линию" 7 июня. Ирина, которая работала в Сирии переводчиком, в результате атаки боевиков была ранена и лечилась в Санкт-Петербурге. В обращении к главе государства она просила о помощи с получением гражданства России, потому что его отсутствие не позволяло ей пригласить в Санкт-Петербург свою семью.

Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что необходимо провести либерализацию процесса получения российского гражданства. Президент дал поручение главе МВД отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса. Как отметил глава государства, ему неловко слушать о том, что существуют проблемы с трудоустройством, при том, что власти неоднократно обговаривали этот вопрос, и он обращался к миграционной службе с просьбой сделать соответствующие предложения.