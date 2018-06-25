Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Судана Сергей Лавров и Мухаммед Ахмед ад-Дирдири обсудили по телефону развитие двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по региональной тематике с акцентом на задачи межсуданского урегулирования и ситуацию в Дарфуре, а также относительно внешнеполитического укрепления взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня ООН и других многосторонних форумов", - отметили в министерстве.

"Министры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие разнопланового двустороннего сотрудничества", - добавили в МИД РФ.