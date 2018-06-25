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Рамазанов подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы от социал-демократов

Политика
25 июня, 17:47 UTC+3

Для регистрации кандидатом Сираждин Рамазанов должен собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель правления Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Рамазанов Сираждин Омарович, 1976 г. р., председатель правления "Социал-демократическая партия России", выдвинут Московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут.

Ранее 26 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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