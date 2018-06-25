В Госдуму внесли законопроект о частичном переносе из УК в КоАП статьи за экстремизм

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение нижней палаты проект поправок о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Текст пояснительной записки к законопроекту имеется в распоряжении ТАСС.

"С целью исключения излишне репрессивного уклона статьи 282 УК РФ настоящим проектом федерального закона, входящим в один пакет с проектом федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", предлагается исключить преступность деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой", - говорится в пояснительной записке.

Неясность действующей нормы

В настоящий момент ч. 1 ст. 282 УК РФ карает за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительных работ от одного года до четырех лет, либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

По мнению авторов законопроекта, одной из наиболее серьезных проблем данной статьи является "правовая неопределенность формы действий, которые должны быть осуществлены для возбуждения ненависти либо вражды".

В частности, Верховный суд в 2011 году указал, что такими действиями следует считать "высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц", говорится в пояснительной записке. "Безусловно, этот перечень не вызывает возражений, однако считать его исчерпывающим невозможно", - отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, проблемы, по мнению парламентариев, также "связаны с определением характера информации, способной оказывать соответствующее воздействие на людей, побуждая их к противозаконным действиям". Авторы поправок указывают, что "экспертиза, которая носит совершенно субъективный характер, связанный с личностью эксперта, ложится в основу не только принятия решения о возбуждении уголовного дела, <...> но и в основу приговора суда". Также вопросы у депутатов вызывает понятие "социальная группа".

"Описанная выше неопределенность нормы статьи 282 УК РФ ведет к неоднородности и произволу при применении закона", - утверждают авторы инициативы. При этом они уверены, что предлагаемые поправки позволят "снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию".

Из УК в КоАП

Одновременно с исключением ч. 1 ст. 282 из УК авторы предлагают предусмотреть в КоАП ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства. "Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети интернет", - говорится в документе.

"За совершение указанных действий вводится административная ответственность в виде штрафа, обязательных работ и административного ареста. Это позволит дифференцированно подходить к оценке действий правонарушителя в каждом конкретном случае и учитывать характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения при назначении наказания", - уточнили авторы документа.

Ранее Журавлев уже вносил подобные предложения, однако правительство подготовило отрицательное заключение. В отзыве кабмина указано, что введение в УК ст. 282 "является реализацией конституционного принципа, гарантирующего равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии и не допускающего пропаганду и агитацию, нарушающих это равенство". Также кабмин указал на отсутствие ясного обоснования необходимости предлагаемых изменений. В ответ на это Журавлев заявил, что законопроект будет дорабатываться после консультаций с профильными комитетами Госдумы и экспертами.