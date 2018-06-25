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"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на участие в выборах главы Тюменской области

Политика
25 июня, 17:49 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, июня. /ТАСС

Им стал заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин

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ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Справедливой России" в Тюменской области выдвинуло председателя Совета отделения, заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Пискайкина кандидатом на выборы губернатора региона, сообщили в понедельник ТАСС в отделении партии.

"Региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Тюменской области на конференции выдвинут кандидат на должность губернатора Тюменской области - Владимир Пискайкин. Он работает в должности заместителя председателя Тюменской областной думы, депутат Тюменской областной думы, председатель Совета регионального отделения партии в Тюменской области. В 2014 году он был также выдвинут региональным отделением, и принял участие в избирательной кампании в качестве кандидата на пост губернатора области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тюменское областное отделение КПРФ также выдвинуло кандидата на выборы - депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил 44-летнего Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени.

Ранее председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что избирать главу региона 9 сентября будут жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поскольку для выборов губернатора Тюменской области три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ.

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Персоны
Моор, Александр Викторович Путин, Владимир Владимирович Якушев, Владимир Владимирович
Темы
КПРФ Тюменская область "Справедливая Россия" Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
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