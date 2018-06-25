МИД РФ назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью недружественным шагом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в понедельник на встрече с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей заявил, что резолюция Генассамблеи ООН по миротворцам является недружественным шагом для двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны был вновь подчеркнут деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции по Приднестровью, которая неизбежно осложняет процесс приднестровского урегулирования, - отметили в дипведомстве. - Внимание посла было обращено и на то, что предпринятый вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе по этому вопросу недружественный шаг правительства Молдавии омрачит атмосферу российско-молдавских отношений". "Он явно контрастирует с заявлениями о желании развивать их", - добавили в министерстве.

Стороны также обсудили некоторые текущие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

О резолюции

22 июня Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, воздержались 83. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова". Текст резолюции приводится из базы документов ООН.