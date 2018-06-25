Замглавы МИД РФ предостерег от попыток внести раскол в работу ОЗХО

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Попытки внести раскол в работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не отвечают интересам борьбы с использованием химоружия. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО", - сказал дипломат. "На открывающейся завтра внеочередной сессии конференции государств-участников ОЗХО мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий", - предупредил он.

В этом же ряду Вершинин назвал "нежелание поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию об усовершенствовании методов работы Совместного механизма по расследованию [химатак] в Сирии и намерение наделить ОЗХО функциями, не оговоренными в химконвенции и относящимися, по своей сути, к компетенции Совбеза".

Кроме того, по словам замглавы МИД РФ, "нельзя подыгрывать бандитам в их провокациях с химоружием, используя их как повод для агрессивных действий". "Недопустимо, отталкиваясь от этих провокаций, заранее навешивать обвинительные ярлыки в отношении неудобных правительств, осложняя таким образом экспертную работу по установлению реальных фактов", - подчеркнул он.

Конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу

Россия готова провести в 2022 году всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу, добавил замглавы МИД.

"Поддерживаем предложение межпарламентского союза организовать совместно с ООН всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу, в которой приняли бы участие главы государств, парламентарии и представители мировых религий. Готовы принять такую конференцию в России в 2022 году", - отметил дипломат.

"Очевидно, что ставка на создание моноконфессиональных обществ не только противоречит современным реалиям, но и является способом затягивания конфликтов на годы и десятилетия", - обратил внимание Вершинин.

Конференция по вопросам региональной безопасности

Россия предлагает провести конференцию с участием стран Персидского залива по вопросам региональной безопасности. Об этом также заявил замглавы МИД РФ.

"Конечной целью должно стать формирование такой архитектуры региональной безопасности, которая будет иметь подлинно инклюзивный характер и предполагать подключение всех государств этой части земного шара", - сказал дипломат. По его словам, "первым шагом могло бы стать проведение конференции с участием стран Персидского залива, на которой обсуждались бы вопросы, связанные с обеспечением региональной безопасности".

Он заверил, что Россия готова оказывать содействию налаживанию диалога между арабскими государствами, Израилем и Ираном, Палестиной, Саудовской Аравией и другими странами региона. "Этот вопрос непростой, он требует деликатного подхода. Но работу начинать надо, и мы готовы оказать содействие", - указал заместитель министра.