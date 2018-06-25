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Богданов обсудил с руководством ХАМАС ближневосточное урегулирование

Политика
25 июня, 19:20 дата обновления: 25 июня, 19:28 UTC+3

Как отметили в МИД РФ, в ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфтикта

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил палестино-израильское урегулирование с делегацией руководства движения ХАМАС во главе с членом политбюро организации Мусой Абу Марзуком. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

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"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования в соответствии с известной международно-правовой основой, включая решения ООН, и задаче скорейшего восстановления национального палестинского единства на базе подписанного в октябре 2017 года в Каире соглашения между движениями ХАМАС и ФАТХ", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Движение ХАМАС контролирует сектор Газа, где в последние месяцы серьезно обострилась обстановка. Боевики ведут из сектора обстрелы израильской территории. Армия обороны Израиля наносит ответные удары по их позициям.

Москва поддерживает регулярные контакты с представителями ХАМАС. В предыдущий раз делегация движения также во главе с Абу Марзуком посещала Россию в марте этого года.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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