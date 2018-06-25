МИД: Россия готова активизировать сотрудничество с Аргентиной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори обменялись поздравительными телеграммами в связи с 20-летием подписания соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой, в которых выразили намерение развивать взаимодействие между двумя странами в политической и экономической сферах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В своем обращении Лавров подчеркнул, что современный этап двусторонних связей, исторически насчитывающих уже порядка полутора веков успешного развития, подтвердил их дружественный и равноправный характер и был ознаменован выводом сотрудничества между нашими странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, - отметили в МИД РФ. - Подтверждена готовность российской стороны к активизации взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках".

Глава МИД Аргентины, в свою очередь, отметил важность соглашения об основах отношений между двумя странами, которое способствовало приданию двусторонним связям стратегического характера, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подтверждая стремление аргентинской стороны к расширению взаимодействия между двумя странами, Фори с удовлетворением выделил его хорошие перспективы, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях, а также в сфере энергетики", - отметили в дипломатическом ведомстве.