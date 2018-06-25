Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: Россия готова активизировать сотрудничество с Аргентиной

Политика
25 июня, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Усиление уровня взаимодействия между странами возможно "как в двустороннем формате, так и на международных площадках", отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори обменялись поздравительными телеграммами в связи с 20-летием подписания соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой, в которых выразили намерение развивать взаимодействие между двумя странами в политической и экономической сферах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В своем обращении Лавров подчеркнул, что современный этап двусторонних связей, исторически насчитывающих уже порядка полутора веков успешного развития, подтвердил их дружественный и равноправный характер и был ознаменован выводом сотрудничества между нашими странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, - отметили в МИД РФ. - Подтверждена готовность российской стороны к активизации взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках".

Глава МИД Аргентины, в свою очередь, отметил важность соглашения об основах отношений между двумя странами, которое способствовало приданию двусторонним связям стратегического характера, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подтверждая стремление аргентинской стороны к расширению взаимодействия между двумя странами, Фори с удовлетворением выделил его хорошие перспективы, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях, а также в сфере энергетики", - отметили в дипломатическом ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фори, Хорхе Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
3
Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Силуанов: средняя пенсия в России к 2024 году увеличится до 20 тыс. рублей
6
МИД РФ: доклад ОЗХО о доступе на военные объекты Сирии принят под сильнейшим давлением США
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости