Врио мэра Грозного стал бывший первый вице-премьер Чечни

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Ибрагим Закриев, занимавший должность первого заместителя председателя правительства Чечни, назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В понедельник состоялось заседание Грозненской городской думы. Рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра города Грозный Муслима Хучиева, в связи с его назначением на должность председателя правительства Чеченской Республики. Временно исполняющим обязанности мэра назначен Ибрагим Закриев, работавший до последнего времени первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Ранее занимавший должность премьер-министра Чечни Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул на пост главы правительства республики мэра Грозного Муслима Хучиева, а на должность первого вице-премьера предложил кандидатуру председателя Счетной палаты республики Исы Тумхаджиева. Парламент региона единогласно одобрил кандидатов.