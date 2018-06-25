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МИД РФ: террористы контролируют более 40% юго-западной зоны деэскалации в Сирии

Политика
25 июня, 20:52 дата обновления: 25 июня, 21:07 UTC+3

Также в этом районе проводятся переговоры о примирении оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин

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Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Террористические группировки все еще контролируют 40% юго-западной зоны деэскалации в Сирии, в то же время там ведутся активные переговоры о перемирии с теми группами оппозиции, которые отвергают террористов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

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"Я внимательно и с уважением выслушал заявления всех, кто говорил до этого, в том числе заявления уважаемых представителей Великобритании и США, которые высказали свою озабоченность тем, что происходит, в частности, в юго-западной зоне деэскалации, - отметил он. - В этом районе активно проводятся переговоры о примирении с теми оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, и продолжается борьба с самими террористами", - отметил дипломат.

"Между тем, приходится с сожалением констатировать, что сегодня свыше 40% территории этой зоны по-прежнему контролируется [запрещенными в РФ террористическими] группировками, "Джабхат ан-Нусрой" и "Исламским государством", - добавил он.

При этом, как подчеркнул замминистра, "бескомпромиссная борьба с террористами должна быть продолжена до их полного уничтожения на сирийской земле".

"На сирийском треке Россия, как и другие гаранты астанинского процесса, внесла реальный весомый вклад в стабилизацию ситуации, - указал Вершинин. - Хочу подчеркнуть, что РФ твердо привержена взятым на себя обязательствам, в том числе, в том, что касается прекращения боевых действий". Замглавы МИД России выразил мнение, что теперь необходимо "сфокусироваться на политическом процессе под эгидой ООН в Женеве, для чего требуются конструктивные усилия всех внешних игроков".

"Никто больше России - вместе с нашими партнерами по астанинскому процессу - не сделал реально для прекращения огня и для снижения уровня насилия в Сирии. Во всяком случае, не те страны, которые деньгами и оружием помогают незаконным вооруженным группировкам", - продолжил он.

Вместе с тем, как обратил внимание Вершинин, "США за истекший год после формирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии, вопреки взятым на себя обязательствам, ничего не сделали для того, чтобы поддержать борьбу с террористами".

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Персоны
Вершинин, Сергей Васильевич
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