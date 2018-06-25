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Кандидат от КПРФ подал документы для выдвижения на выборы главы Нижегородской области

Политика
25 июня, 21:26 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, июня. /ТАСС

Ранее кандидатура Владислава Егорова была единогласно поддержана на конференции областного отделения партии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Первый секретарь комитета нижегородского районного отделения КПРФ Владислав Егоров подал документы в избирком на выдвижение на пост губернатора на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Владислав Егоров стал первым, кто уведомил избирком о своем участии в выборах и подал соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.

Кандидату предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр - заручиться поддержкой как минимум 262 муниципальных депутатов.

Ранее кандидатура Егорова в качестве кандидата в губернаторы была единогласно поддержана на конференции областного отделения КПРФ.

Выборы губернатора в регионе будут проходить в единый день голосования, 9 сентября.

От партии "Единая Россия" на выборы главы региона ранее был выдвинут врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, от ЛДПР - депутат Госдумы Александр Курдюмов, региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло депутата областного Законодательного собрания Галину Клочкову, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - бывшего председателя нижегородского отделения партии Александра Быкова.

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