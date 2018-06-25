МИД РФ: доклад ОЗХО о доступе на военные объекты Сирии принят под сильнейшим давлением США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Попытки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получить доступ на объекты военной инфраструктуры выходят за международно-правовые рамки, соответствующий доклад от имении Техсекретариата ОЗХО сделан под давлением США. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на доклад гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия [ТС ОЗХО] Ахмета Узюмджю о выполнении решения 83-й сессии Исполсовета ОЗХО, - отметили в министерстве. - Мы уже многократно указывали, что заложенные в нем требования к Сирии выходят за рамки Химконвенции".

"Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай - включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки, - подчеркнули в МИД РФ. - Понятно, что такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников. Интересно было бы посмотреть на самих США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты".

В ведомстве добавили, что эксперты ОЗХО дважды подтверждали отсутствие запрещенной деятельности в научно-исследовательском центре в сирийской Барзе, и Запад теперь пытается уйти от ответа, почему нанес ракетный удар по данному объекту.

"Правительство Сирии неоднократно приглашало представителей Организации посетить Барзу, чтобы на месте удостовериться в нанесенных ракетной атакой разрушениях, - обратили внимание в ведомстве. - Это дало бы возможность доложить обо всем Исполсовету и принять формальное решение о прекращении инспекций".

"Однако, как свидетельствует доклад ОЗХО, никаких конструктивных шагов не предпринималось, - констатировали в министерстве. - Понятно: страны Запада стараются уйти от ответа на очень чувствительный для них вопрос - на каком основании был нанесен ракетный удар по этому НИЦ, когда ОЗХО дважды подтвердила отсутствие там какой-либо запрещенной по КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия] деятельности. В целом видим в докладе еще один пример крайне ангажированной западной словесной эквилибристики".