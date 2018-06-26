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Секретарь Совбеза Патрушев обсудит в Анголе вопросы безопасности

Политика
26 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Уточняется, что речь пойдет как о национальной, так и о региональной безопасности

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отправляется с двухдневным визитом в Луанду (Республика Ангола) для проведения российско-ангольских консультаций по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"С участием представителей министерств и ведомств двух стран будут обсуждены вопросы совершенствования двустороннего сотрудничества в области обеспечения национальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В 2015 году секретарь Совбеза России уже посещал Анголу по поручению президента РФ Владимира Путина. Тогда он провел серию двусторонних переговоров с ангольскими коллегами, в том числе с госминистром правительства этой страны Элдером Виейрой Диашем, с министром национальной обороны Жоау Лоуренсу и с начальником кабинета по вопросам безопасности при президенте Анголы Мануэлем Копелипой. Также Патрушева принял глава государства Жозе душ Сантуш. Во время этих бесед обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, различные аспекты национальной, региональной и международной безопасности, подготовка специалистов для ангольских спецслужб.

По окончании поездки секретарь российского Совбеза отправится в ЮАР, где у него на 28-29 июня запланирована встреча с высокими представителями государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрена проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности, а также по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении СБ РФ.

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Темы
БРИКС Противодействие терроризму в России
Страны
ЮАР Ангола Россия
Персоны
Сантуш, Жозе Эдуарду душ Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
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