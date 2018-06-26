Кандидат от ЛДПР подал документы для участия в выборах главы Якутии

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Депутат парламента Якутии Гаврил Парахин, выдвинутый партией ЛДПР, подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"23 июня на партийной конференции было принято единогласное решение о выдвижении моей кандидатуры на пост главы регионы. Сегодня сдал документы в ЦИК Якутии, начинается кампания по сбору подписей", - сказал он.

Ранее о выдвижении кандидата на пост главы региона сообщило региональное отделение партии "Родина". Им стал руководитель регионального отделения партии Алексей Лаптев.

45-летний предприниматель Парахин является народным депутатом парламента Якутии, руководителем регионального отделения ЛДПР.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в региональный парламент пройдут 9 сентября в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.