В ВС РФ разъяснили условия назначения ареста за правонарушения на митингах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Административный арест за правонарушения в ходе публичных мероприятий должен назначаться, если применение штрафа не предотвратит новых правонарушений. Это пояснил пленум Верховного суда России в постановлении по вопросам применения законодательства о публичных мероприятиях (митингах, шествиях, пикетах и т. д.).

"Административный арест за совершение административных правонарушений, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий либо участием в них, назначается <…> когда применение иного, более мягкого административного наказания <…> не будет отвечать задачам законодательства об административных правонарушениях и целям административного наказания", - говорится в постановлении.

Целью административного наказания, согласно КоАП, является "предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами".

Согласно судебной статистике, за последние 10 лет (2008-2017 годы) за нарушение порядка организации и проведения публичных акций (ст. 20.2 КоАП) суды привлекали к административной ответственности более 20 тыс. раз. В 1929 случаях за 10 лет назначался административный арест.

Пик пришелся на 2008 год, когда было вынесено 456 решений об административном аресте, затем его применение за правонарушения в ходе публичных мероприятий стало сокращаться, достигнув минимума в 2014 году (34 решения судов). В 2017 году применение административного ареста по ст. 20.2 выросло вдвое по сравнению с 2016 годом - до 167 случаев. По штрафам, как основному виду наказания по этой статье, суды за 10 лет присудили выплатить 110 млн рублей. Средняя сумма назначенного штрафа составила почти 6 тыс. рублей.

Административное задержание

Пленум Верховного суда России разъяснил, когда допустимо административное задержание нарушителей во время публичных мероприятий.

Как отмечается в принятом постановлении пленума ВС, "лицо может быть подвергнуто мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде доставления для составления протокола об административном правонарушении <…> и (или) административного задержания в исключительных случаях, если без применения указанных мер невозможно выявление совершенного административного правонарушения, установление личности нарушителя, правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по его результатам постановления".

Пленум пояснил, что административное задержание "может быть обусловлено такими обстоятельствами, как поведение лица, свидетельствующее о том, что оно может возобновить противоправные действия, наличие обоснованных подозрений, что оно может уклониться от явки в судебное заседание, отсутствие у него определенного места жительства, необходимость совершения в отношении него предусмотренных КоАП РФ процессуальных действий, требующих личного участия, закрепление доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении".