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Лавров и Курц обсудили по телефону сотрудничество в международных делах

Политика
26 июня, 11:14 дата обновления: 26 июня, 11:50 UTC+3

Также отмечается, что ранее австрийский канцлер подтвердил возможность проведения саммита РФ и США в Австрии

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Москвы и Вены в международных делах", - указали в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти в Вене. 16 июня Курц в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV подтвердил, что Австрия предложила провести у себя саммит РФ и США. 24 июня австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

В интервью корреспонденту ТАСС министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль в преддверии визита в Россию в апреле этого года заявляла, что Вена может стать наилучшей площадкой для переговоров между Путиным и Трампом. По ее словам, нормализация отношений между Россией и США поможет решить целый ряд региональных и глобальных вопросов. Министр тогда напомнила о встрече в Вене в 1961 году президента США Джона Кеннеди и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева, а также о подписании Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) Джимми Картером и Леонидом Брежневым в 1979 году, которое также произошло в австрийской столице.

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Персоны
Трамп, Дональд Курц, Себастьян Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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