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МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с откровенной пропагандой неофашизма в Эстонии

Политика
26 июня, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В российском ведомстве отметили, что власти Эстонии не нашли в себе мужества осудить установку мемориальной доски полковнику Waffen SS

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.

"С сожалением приходится констатировать, что власти Эстонии, поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма, - отметили в министерстве. - Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии".

В дипведомстве обратили внимание на "особый цинизм" организаторов "этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны". "Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с коричневой чумой такую вызывающую акцию не назовешь", - пояснили в министерстве.

Как напомнили в МИД РФ, Ребане в военное время командовал карательными операциями против мирного населения на оккупированной фашистами территории Советского Союза.

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