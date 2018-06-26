Песков: письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля. При этом Песков предположил, что указанное письмо Ягланда "было направлено по дипломатическим каналам". "Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве. "Мы об этом говорили неоднократно, это я сейчас не хочу повторять", - сказал он. Отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки в вопросе освобождения Сенцова, представитель кремля заявил, что "новостей и подвижек нет".

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.