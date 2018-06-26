Путин проведет встречу с главой Федеральной налоговой службы Мишустиным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства "в Ново-Огарево сегодня рутинный день, совещания, встречи". "Из них будет публичным доклад Путину руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина", - сказал Песков. Он отметил, что чиновник регулярно докладывает главе государства о положении дел в налоговой сфере.