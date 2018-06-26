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Путин проведет встречу с главой Федеральной налоговой службы Мишустиным

Политика
26 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Чиновник регулярно докладывает президенту о положении дел в налоговой сфере, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства "в Ново-Огарево сегодня рутинный день, совещания, встречи". "Из них будет публичным доклад Путину руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина", - сказал Песков. Он отметил, что чиновник регулярно докладывает главе государства о положении дел в налоговой сфере.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Мишустин, Михаил Владимирович
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