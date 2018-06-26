МИД РФ: создать островки безопасности вокруг НАТО или ЕС не удастся

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Попытки построить изолированные островки безопасности вокруг НАТО или Европейского союза обречены на провал. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

"Сегодня странам НАТО и ЕС надо ответить самим себе на вопрос: какой они видят архитектуру безопасности - разделенной, в противостоянии с Россией, или объединенной, в совместной работе с ней по общим угрозам, - отметил он. - Попытки построить островки безопасности будь то вокруг НАТО или Евросоюза в нынешних условиях не сработают. К сожалению, пока многосторонние форматы используются не для восстановления доверия, а для давления на Россию, в том числе путем ограничения диалога".

"В эти дни только ленивый не говорит о необходимости деэскалации, недопущении опасных военных инцидентов, предотвращении "неправильного прочитывания" намерений сторон, - продолжил Грушко. - Кто бы спорил с этим, но как добиться этого в условиях полной заморозки контактов по военной линии, обрыва других каналов политической и общественной коммуникаций? Ответ на этот вопрос очевиден: прекращено системное сотрудничество в зонах общих интересов, из-за этого простаивает еще один ресурс для укрепления доверия и безопасности".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "односторонние санкции, "демонизация" России, навязывание образа врага еще больше углубляют конфронтацию". "Некоторые политические силы пытаются использовать русофобию в качестве драйвера расползающегося по своим объективным причинам европейского и евроатлантического единства, - продолжил он. - В обоснование конкретных политических шагов используются шитые белыми нитками предлоги вроде highly likely (с высокой вероятностью - прим. ТАСС) и "отсутствие иных правдоподобных объяснений". Причем конца и края этому не видно".

В этой связи российский дипломат высказался за восстановление доверия и консолидацию усилий на подлинно коллективной основе для построения сообщества равной и неделимой безопасности на общеевропейском пространстве, что в свою очередь, по его словам, "поможет и урегулированию конфликтов, и борьбе с общими угрозами".