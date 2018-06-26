Собянин рассматривает четырех кандидатов на пост сенатора от Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин рассматривает четырех претендентов на пост сенатора от Москвы в Совет Федерации в случае победы на выборах мэра 9 сентября. При этом предполагается, что он уже определился с кандидатом, сообщил журналистам во вторник избирательного глава штаба Собянина Константин Ремчуков.

Каждый кандидат на пост главы субъекта РФ представляет список из трех кандидатов, одного из которых он в случае победы на выборах делегирует в Совет Федерации в качестве представителя исполнительного органа власти региона.

"Есть ряд кандидатов, которых мы рассматриваем [на пост сенатора от Москвы в Совфед], но свое решение Сергей Семенович сообщит сам позже. Я помню, что рассматриваются четыре человека, которых выдвигали разные организации с соответствующим предложением. Мне кажется, что, когда рассматривались кандидатуры, Сергей Семенович склонился к одному из них, но пока он не зарегистрированный кандидат, и об этом пока говорить рано", - сказал Ремчуков.