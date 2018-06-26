Решение об участии в дебатах кандидата в мэры Москвы Собянина пока не принято

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин пока не принял решение об участии в дебатах. Об этом сообщил журналистам во вторник глава избирательного штаба кандидата Константин Ремчуков.

"Пока мы не решили еще этот вопрос [будет ли Собянин участвовать в дебатах]. Мы хотим, чтобы мы собрали все подписи, зарегистрировались, посмотрели на круг наших оппонентов, и только тогда принять решение. Пока на эту тему, мне кажется, говорить еще рано", - сказал Ремчуков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.