Кандидат в мэры Москвы от Монархической партии подал документы в избирком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат на должность мэра Москвы от Монархической партии Илья Баков подал во вторник документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения на выборы. Об этом сообщила журналистам юрисконсульт партии Оксана Новоселова.

"Сегодня с утра был подан пакет документов на выдвижение", - сказала она.

"Я выдвигаюсь на должность мэра Москвы с программой, которая подразумевает создание в Москве свободной экономической зоны под названием "Немецкая слобода", где должны жить, работать, отдыхать успешные иностранные граждане", - заявил в свою очередь Баков. По его мнению, проект не требует больших вложений.

"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, но остается очень закрытым городом для иностранцев", - заметил он.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил ТАСС факт подачи документов.

"Баков Илья Антонович, 1985 года рождения, генеральный директор ООО "Роял Понд Груп", выдвинут региональным отделением в городе Москве политической партии "Монархическая партия", - сказал он.

Илья Баков - сын лидера Монархической партии, предпринимателя, экс-депутата Госдумы, основателя виртуального государства "Романовская империя" Антона Бакова. Антон Баков баллотировался на пост президента России в 2018 году, но снял свою кандидатуру.

О выборах мэра Москвы

Согласно данным на сайте ЦИК РФ, 27 человек ранее уже подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, однако двое - самовыдвиженец Илья Яшин и выдвинутый "Зелеными" Сергей Ревин - позже заявили о снятии своих кандидатур. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.