Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглав МИД РФ и Италии обсудили Украину и миграционную проблематику в Средиземноморье

Политика
26 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Встреча сторон состоялась в Вене в преддверии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел в понедельник консультации со своим итальянским коллегой Гульельмо Пикки, курирующим председательство Италии в ОБСЕ. Об говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

Встреча состоялась в Вене в преддверии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов европейской безопасности и повестки дня ОБСЕ, включая перспективы структурированного диалога урегулирования внутриукраинского конфликта, а также вызовы миграции из Южного Средиземноморья", - отметили в российском дипведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Италия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
7
Вдова Андрея Дементьева хотела бы похоронить поэта в Твери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости