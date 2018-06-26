Замглав МИД РФ и Италии обсудили Украину и миграционную проблематику в Средиземноморье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел в понедельник консультации со своим итальянским коллегой Гульельмо Пикки, курирующим председательство Италии в ОБСЕ. Об говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

Встреча состоялась в Вене в преддверии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов европейской безопасности и повестки дня ОБСЕ, включая перспективы структурированного диалога урегулирования внутриукраинского конфликта, а также вызовы миграции из Южного Средиземноморья", - отметили в российском дипведомстве.