Путин освободил Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, говорится в указе, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.

"Освободить Холманских Игоря Рюриковича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин назначил помощника президента Николай Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе.