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Путин освободил Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе

Политика
26 июня, 14:11 UTC+3

Должность займет помощник президента Николай Цуканов

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Игорь Холманских

Игорь Холманских

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, говорится в указе, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.

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"Освободить Холманских Игоря Рюриковича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин назначил помощника президента Николай Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе.

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