Путин назначил Игоря Щеголева полпредом президента в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Щеголева полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, публикующая текст указа.

"Назначить Щеголева Игоря Олеговича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Щеголев работал в должности помощника президента РФ по вопросам информационных технологий, а до этого занимал должность министра связи и массовых коммуникаций РФ в 2008-2012 годах.