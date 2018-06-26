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Путин назначил Игоря Щеголева полпредом президента в Центральном федеральном округе

Политика
26 июня, 14:21 дата обновления: 26 июня, 14:23 UTC+3

Ранее Щеголев работал в должности помощника президента РФ по вопросам информационных технологий

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Игорь Щеголев

Игорь Щеголев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Щеголева полпредом президента в Центральном федеральном округе.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля, публикующая текст указа.

"Назначить Щеголева Игоря Олеговича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Щеголев работал в должности помощника президента РФ по вопросам информационных технологий, а до этого занимал должность министра связи и массовых коммуникаций РФ в 2008-2012 годах.

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Щеголев, Игорь Олегович Путин, Владимир Владимирович
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