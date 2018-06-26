КПРФ в 2018 году считает своим приоритетом участие выборах в заксобрания регионов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. КПРФ намерена сконцентрировать усилия на выборах в региональные законодательные собрания, отказавшись от участия в губернаторских выборах в ряде регионов. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее во вторник РБК сообщили, что КПРФ отказалась от выдвижения своих кандидатов в губернаторы в трех регионах. Как написало издание, помимо Новосибирской области, где о своем отказе от участия в кампании ранее заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, КПРФ не будут выдвигать кандидатов в Омской области, Красноярском крае и, возможно, в Алтайском крае.

По словам Афонина, "с точки зрения последних десятилетий такого тура выборов еще не было никогда, чтобы одновременно проходило такое количество выборов заксобраний и глав регионов". "Значение [выборов] колоссальное, но мы все-таки должны концентрировать наши силы и ресурсы в каких-то местах, потому что у нас нет таких возможностей, какие есть у партии власти", - сказал он. "У нас все-таки приоритет - это выборы заксобраний, укрепление позиций в советах, на местах, создание мощной депутатской вертикали", - продолжил депутат.

Зампред ЦК партии напомнил, что в КПРФ и ранее отказывались от выдвижения кандидатов в губернаторы в некоторых регионах, например, в Брянской области или в Республике Марий Эл, ориентируясь в этом вопросе на решение своих парторганизаций. "Коммунисты на местах ( а это первичные, местные, региональные конференции) часто, кстати, даже там, где мы выдвигаем кандидатов, в ходе обсуждения говорили: "А нужно ли нам участвовать в избирательной кампании с зачастую определенным исходом?" - рассказал он.

По словам Афонина, в Омской области окончательное решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы еще не принято. "Сегодня в Омске проходит пленум, мы в принципе будем исходить из позиции регионального комитета: если они примут решение не выдвигать, то мы с этим решением согласимся", - сказал коммунист. Он пояснил, что в этом регионе сложилась нетипичная ситуация, поскольку временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков является представителем "Справедливой России", а не парламентского большинства. Будучи депутатом Госдумы, Бурков взаимодействовал с представителями от КПРФ, в том числе и в части разработки совместных законопроектов, напомнил Афонин.

В Красноярском крае, отметил он, местное отделение КПРФ не принимало решение о поддержке врио губернатора Красноярского края Александра Усса, однако "после конференции, на которой Усс присутствовал, коммунисты решили не выдвигать свою кандидатуру". Что касается Алтайского края, отметил парламентарий, пока нельзя утверждать, что там коммунисты не будут выдвигать своего кандидата на выборы главы региона. "По Алтайскому краю идет обсуждение, есть кандидатуры, окончательное решение тоже будет приниматься алтайцами, пока никаких решений нет", - заключил он.