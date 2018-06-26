"Яблоко" уведомило Мосгоризбирком об отмене решения о выдвижении Митрохина в мэры Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" официально уведомила Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции московского отделения партии о выдвижении его главы Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.

"Уведомили, отправили документ [в Мосгоризбирком], в том числе и факсом", - сказал во вторник ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовали за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Однако в соответствии с уставом партии кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут.

25 июня бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Бюро указало на ряд нарушений, допущенных на конференции столичного отделения 22 июня, в том числе на внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина вопреки решению исполкома бюро.

Решение конференции московского отделения было уже четвертой попыткой выдвинуть кандидата в мэры Москвы от "Яблока".