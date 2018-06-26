Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яблоко" уведомило Мосгоризбирком об отмене решения о выдвижении Митрохина в мэры Москвы

Политика
26 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Сергей Митрохин 23 июня подал документы для выдвижения на пост столичного градоначальника, однако его кандидатура не была предварительно согласована с исполкомом бюро партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" официально уведомила Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции московского отделения партии о выдвижении его главы Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.

"Уведомили, отправили документ [в Мосгоризбирком], в том числе и факсом", - сказал во вторник ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовали за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Однако в соответствии с уставом партии кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут.

25 июня бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Бюро указало на ряд нарушений, допущенных на конференции столичного отделения 22 июня, в том числе на внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина вопреки решению исполкома бюро.

Решение конференции московского отделения было уже четвертой попыткой выдвинуть кандидата в мэры Москвы от "Яблока".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Митрохин, Сергей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости