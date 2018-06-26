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Путин обновил состав полпредов в федеральных округах

Политика
26 июня, 14:51 UTC+3

Николай Цуканов сменил Игоря Холманских в УФО, Игорь Щеголев получил пост в ЦФО, а Александр Матовников стал полпредом в СКФО

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях своих полномочных представителей в федеральных округах. Согласно текстам документов, опубликованным пресс-службой Кремля, глава государства утвердил в должности трех новых полпредов, еще трое были переназначены во вторник, а один - ранее.

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Путин переназначил полпредов в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах

Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова

Биография полпреда президента в УФО Николая Цуканова

Так, Путин освободил от должности полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева, назначив на этот пост заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александра Матовникова. Белавенцев был назначен полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 28 июля 2016 года, а до этого с 21 марта 2014 года был полномочным представителем в Крымском федеральном округе, который в июле 2016 года вошел в состав ЮФО.

Игорь Щеголев, ранее занимавший пост помощника президента, стал полномочным представителем в Центральном федеральном округе вместо Алексея Гордеева, который в мае 2018 года вошел в новый состав правительства в должности вице-премьера.

Глава государства также освободил Игоря Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Его сменил экс-помощник президента Николай Цуканов.

Во вторник президент переназначил своих полномочных представителей в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Согласно указам, эти посты сохранили Александр Беглов, Сергей Меняйло и Владимир Устинов. Кроме того, 18 мая при формировании нового состава правительства РФ пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе сохранил Юрий Трутнев.

В настоящее время полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе является Михаил Бабич, назначенный на этот пост в мае 2012 года. Пресс-служба Кремля пока не сообщала о кадровых решениях президента по этой должности.

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Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Бабич, Михаил Викторович Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович Матовников, Александр Анатольевич
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