МИД РФ: Украине надо не закрывать российские СМИ, а создавать качественные информпродукты

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. В России считают, что Украине надо не закрывать российские новостные ресурсы, а создавать качественные и содержательные информационные продукты. Об этом сказал во вторник корреспонденту ТАСС начальник отдела Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич. Он принимает участие в Киеве в организованной ОБСЕ конференции по свободе слова на Украине.

"Я обратился к участникам конференции с предложением, как мне кажется, конструктивным. Считаю, что в неконфронтационном ключе надо подумать над тем, чтобы вместо закрытия российских новостных ресурсов на Украине, что прямо противоречит обязательствам украинской стороны в ОБСЕ, подумать над их сохранением и созданием информационного продукта, который бы возможно превосходил российский качеством и содержанием", - сказал он.

При этом Буякевич выразил сожаление, что не получил ответ на эту инициативу от украинской стороны. "К сожалению, на этот вопрос уважаемые журналисты не ответили. Это досадно и огорчительно, но во всяком случае мне удалось донести позицию российской стороны такой авторитетной аудитории", - сказал представитель МИД.

В 2017 году Киев закрыл доступ к ряду российских информационных ресурсов. В мае текущего года в обновленный санкционный список попали МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая. Украинским провайдерам было предписано заблокировать также доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.