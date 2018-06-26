Замглавы МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудили в Вене Приднестровье, Украину и Нагорный Карабах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудили во вторник в Вене вклад организации в урегулирование конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Рассмотрен вклад ОБСЕ в урегулирование конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Были также затронуты некоторые аспекты работы полевых миссий и институтов ОБСЕ - БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека], ВКНМ [Верховный комиссар по делам нацменьшинств] и представителя по вопросам свободы СМИ", - отметили в МИД РФ.

"В ходе беседы была подчеркнута роль ОБСЕ как площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога по актуальным проблемам европейской безопасности, акцентирована важность развития ее потенциала в борьбе с транснациональными угрозами", - подчеркнули в министерстве.

Встреча состоялась на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.