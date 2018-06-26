Псковский избирком принял документы восьми кандидатов на участие в выборах губернатора

ТАСС, 26 июня. Документы на выдвижение кандидатов на выборах губернатора Псковской области подали восемь представителей партий. Об этом сообщил ТАСС секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

"У нас продолжается период выдвижения кандидатов, он завершится у нас 3 июля. Соответственно на сегодняшний день у нас выдвинули кандидатов своих на выборы губернатора Псковской области восемь политических партий", - сказал он.

В настоящее время в избирательную комиссию региона поступили документы главы Плюсского района Виталия Аршинова ("Яблоко"), помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов ("Партия Роста") и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов от партии ("Партия свободных граждан").

"После выдвижения кандидат должен представить документы на регистрацию соответственно - целый комплекс документов, в том числе и подписи, которые собраны в его поддержку. После проверки всех документов, которые нам представят депутаты, будет рассматриваться вопрос регистрации кандидатов, либо об отказе в таковой с мотивированным решением по данному вопросу. Представление на регистрацию пройдет с 4 по 8 июля до 18:00 мск", - добавил он, пояснив, что избирком региона в праве принять документы на регистрацию и раньше.