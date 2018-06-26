Мосгоризбирком принял снятие кандидата от "Зеленых" с выборов мэра Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома приняли снятие кандидата от экологической партии "Зеленые" летчика- космонавта Сергея Ревина с участия в предвыборной кампании на пост мэра Москвы. Соответствующее решение было принято во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"В Мосгоризбирком поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Ревина Сергея и решение конференции регионального отделения города Москвы "Зеленые" об отзыве кандидата на должность мэра Москвы. В связи с этим предлагается принять к сведению указанные документы о снятии кандидатуры Ревина и решение конференции "Зеленых" об отзыве кандидата", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

22 июня Российская экологическая партия "Зеленые" по итогам конференции приняла решение снять своего кандидата Героя России, летчика-космонавта Сергея Ревина с выборов мэра Москвы и поддержать действующего градоначальника Сергея Собянина. Сам Ревин поддержал это предложение.

Всего, помимо Ревина, 28 кандидатов подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве претендентов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.