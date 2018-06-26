Володин: запрет Киева на въезд журналистам РФ требует реакции европейских парламентариев

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Запрет Украины на въезд российскому телеведущему Евгению Примакову является не первым подобным случаем в отношении журналистов из РФ и требует незамедлительной реакции европейских парламентариев. Такое мнение высказал журналистам во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

26 июня Примаков сообщил, что власти Украины запретили ему въезд в страну на пять лет. По его словам, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Примаков уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

"Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег-парламентариев. ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию", - заявил Володин, добавив, что подобные действия Украины являются "грубым нарушением базовых демократических принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации".

По его мнению, "украинские власти ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий".