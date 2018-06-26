Еще два кандидата в мэры Москвы зарегистрировали уполномоченных по финансовым вопросам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат от "Альянса зеленых" Александр Закондырин и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев зарегистрировали своих уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается зарегистрировать уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность мэра Москвы Александра Закондырина и Михаила Дегтярева", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он добавил, что уполномоченные получат соответствующие учреждения.

Кроме того, Мосгоризбирком зарегистрировал пять доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова от партии "Справедливая Россия".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.