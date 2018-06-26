Слуцкий скептически оценивает перспективы отмены санкционных статей регламента ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пока скептически оценивает возможность внесения в ближайшее время поправок в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об отмене норм, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации, однако парламентарий сохраняет надежду на конструктив.

"Я вынужден, к сожалению, не исключить, что деятельность спецкомиссии по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы может оказаться холостым выстрелом. Механика такова, что ее работа может прекратиться, а рекомендации, выводы и анализы, которые должны быть переданы в Бюро ассамблеи и двум профильными комитетам, могут быть весьма выборочны", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что "позиции среди членов комиссии ad hoc (специально созданной - прим. ТАСС) перестраиваются в пользу принятия поправок об отмене санкционных норм". "Но, на мой взгляд, ассамблея еще достаточно далека от принятия подобного решения квалифицированным большинством. Давайте не будем каркать, давайте придерживаться позиции здорового пессимизма, но вместе с тем оценивать ситуацию в надежде на конструктив. Думаю, что у нас есть все возможности, чтобы продолжить сотрудничество с ассамблеей", - заключил глава комитета.

Слуцкий также сообщил, что, согласно позиции экс-спикера ПАСЕ и главы комиссии ad hoc Микеле Николетти, "все функции комиссии выполнены". "Бюро ассамблеи, по крайней мере это весьма вероятно, примет решение о закрытии комиссии. На основе ее рекомендаций (в том числе по поправкам в регламент) должны работать комитет по политическим вопросам и комитет по правилам процедуры и иммунитету. Их состав сейчас сформирован в основном из оппонентов России", - пояснил депутат.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - Комитета министров и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад бывшего главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.

Нынешнее заседание стало уже четвертым по счету с начала 2018 года.

Взнос в Совет Европы

Россия не будет осуществлять выплаты взноса в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет выполнено главное условие по внесению поправок в регламент его Парламентской ассамблеи об отмене норм, позволяющих лишать национальные делегации ключевых полномочий, заявил Слуцкий.

"Мы не готовы вносить свой взнос и оплачивать программы Совета Европы до тех пор, пока Парламентская ассамблея не примет поправки о том, что полномочия любой национальной делегации не могут быть пересмотрены и оспорены", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Слуцкого, "институциональный кризис в ПАСЕ служит усилению разделительных линий на пространстве Совета Европы и разобщает страны вместо того, чтобы их консолидировать вокруг высоких принципов организации. Тем самым шансы Советы Европы и его Парламентской ассамблеи занять достойное место в будущей архитектуре стремительно тают. И его роль по сравнению с другими европейскими институтами, к сожалению, будет уменьшаться, если Москва будет оставаться в таких специальных отношениях со Страсбургом", - предупредил глава комитета.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопросы депутатов, заявил, что России надлежит осуществить выплаты в бюджет Совета Европы до 30 июня этого года.

Кризис в отношениях России и ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.