Еще три претендента на пост главы Орловской области подали документы в избирком

ТАСС, 26 июня. Еще три человека подали в избирательную комиссию Орловской области документы о выдвижении на досрочные выборы губернатора региона, которые назначены на 9 сентября. Об этом сообщила во вторник ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.

"Документы подали Евгений Алехин от партии "Родина", Василий Воробьев от реготделения партии "Честно" ["Человек. Справедливость. Ответственность"] и Андрей Куцын от ЛДПР", - сказала она.

Всего на пост губернатора Орловской области претендуют девять человек. Ранее документы в региональную избирательную комиссию подали врио губернатора Андрей Клычков, Алексей Гусев - от Партии роста, Виталий Рыбаков - от партии "Российский общенародный союз", Иван Устинов - от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин и выдвиженец от "Патриотов России" Елена Крачнакова.