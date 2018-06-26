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Еще три претендента на пост главы Орловской области подали документы в избирком

Политика
26 июня, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На пост губернатора региона претендуют девять человек

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ТАСС, 26 июня. Еще три человека подали в избирательную комиссию Орловской области документы о выдвижении на досрочные выборы губернатора региона, которые назначены на 9 сентября. Об этом сообщила во вторник ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.

"Документы подали Евгений Алехин от партии "Родина", Василий Воробьев от реготделения партии "Честно" ["Человек. Справедливость. Ответственность"] и Андрей Куцын от ЛДПР", - сказала она.

Всего на пост губернатора Орловской области претендуют девять человек. Ранее документы в региональную избирательную комиссию подали врио губернатора Андрей Клычков, Алексей Гусев - от Партии роста, Виталий Рыбаков - от партии "Российский общенародный союз", Иван Устинов - от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин и выдвиженец от "Патриотов России" Елена Крачнакова.

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